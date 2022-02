Flurreinigung

Kaltenweide. Flur- und Feldmarkreinigung in Kaltenweide: Am Sonnabend, 26. März, ab 13 Uhr geben die Vertreterinnen und Vertreter der Ortsarbeitsgemeinschaft Kaltenweide Sammelsäcke auf dem Kaltenweider Platz aus.

DieTeilnehmer ziehen dann wieder alleine oder in Gruppen, mit der Familie, mit Nachbarn, Freunden, Bekannten durch Kaltenweide und sammeln das ein, was andere „verloren“ oder „vergessen“ haben.

Die gefüllten Sammelsäcke können am Straßenrand der Straßen Weiherfeldallee, Wagenzeller Strasse, Kananoher Strasse, Herrenfeld, Pfeifengrasstrasse, Altenhorster Strasse, Altenhorst, Twenge, Hainhaus, Hainhäuser Weg und Orthleut abgestellt werden.

Die Mitglieder des Treckerclubs Kaltenweide fahren ab etwa 17.30 Uhr die Straßsen ab, sammeln die roten Säcke und Fundstücke, die nicht in die Säcke passen ein.

Es gibt wieder eine Möglichkeit, per Messenger (SMS, WhatsApp, Telegram oder Signal) den Anlageort schwere oder sperriger Fundstücke zu melden, Mehr dazu bei der Sackausgabe.