Flurreinigung

Sonnabend, 19. März, in Engelbostel und Schulenburg

Engelbostel/Schulenburg. Die Ortsräte Engelbostel und Schulenburg bitten die Vereine und Verbände, sowie die Bürger beider Ortschaften um Mithilfe. Gemeinsam sollen die Flure rund um die Ortschaften und auch in den Ortschaften am Sonnabend, 19. März, säubern. So nach dem Motto: "Tragen wir gemeinsam dazu bei, dass unsereOrtschaften sauber bleiben“. Denn wie schon in den vergangenen Jahren „Sauber macht schöner“. Die Organisatorn würden sich freuen, wenn sie dieses Jahr wieder vonden ortsansässigen Landwirten mit Treckern und Anhänger unterstützt werden.Ortsbürgermeisterin, Bettina Auras ist es ganz wichtig, dass wir nach der Sammelaktion wieder gemeinsam einen fröhlichen Abschluss abhalten. Die Ortsräte laden alle Helfer im Anschluss auf einen kleinen Imbiss ein. Das Team Engelbostel trifft sich am Sonnabend, 19. März, auf dem Festplatz in Engelbostel am Stadtweg und das Team Schulenburg am Schützenhaus Roter Weg um 14 Uhr. Der Abschluss findet dieses Jahr in Engelbostel auf dem Festplatz statt. Beide Ortsbürgermeister freuen sich über eine rege Beteiligung.