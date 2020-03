Flurreinigung in Engelbostel

Engelbostel. Der Ortsrat Engelbostel lädt zur Flurreinigung alle Vereine, Verbände

sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger ein. Treffen ist am Sonnabend, 21. März, um 14 Uhr auf dem Festplatz in Engelbostel sowie Schützenhaus SchulenburgDie Ortsbürgermeisterin Bettina Auras hat auch interessierte aus der Nachbarschaft Schulenburg zu dieser Aktion eingeladen. Treffen und Abfahrt ist auf dem Festplatz am Stadtweg für die Engelbosteler und am Schützenhaus in Schulenburg, Roter Weg für die Schulenburger. Die Landwirte, die neben dem Treckerclub wieder mit dem Trecker und Anhänger zur Verfügung stehen, fahren in Gruppen aufgeteilt durch die Gemarkung Engelbostel und Schulenburg und sammeln die Hinterlassenschaften der Umweltrowdies ein. Nach der Sammelaktion ist der Abschluss bei Bratwurst und Bier oder Brause, Kaffee und Kuchen auf dem gemeinsamen Feuerwehrgelände am Stadtweg geplant. Bettina Auras freut sich auf rege Beteiliung und einen geselligen Abschluss.