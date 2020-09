Förder- und Ehemaligenverein

Langenhagen. Der Förder- und Ehemaligenverein Gymnasium Langenhagen lädt zu seiner Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen ein. Sie findet am Donnerstag, 1. Oktober, im Gymnasium an der Konrad-Adenauer-Straße im Raum H01 statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. „Nachdem wir die ursprünglich für Mai vorgesehene Versammlung pandemiebedingt absagen mussten, können wir nun unter Wahrung der Hygieneauflagen tagen. Für ausreichend Abstand und gute Durchlüftung wird gesorgt“, sagt der Vorsitzende Marco Zacharias. Der Mund-Nasen-Schutz dürfe am Platz abgenommen werden.