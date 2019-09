Fortsetzung in Sachen Doppelkopf

Spieleabend richtet sich auch an Anfänger und Neulinge

Kaltenweide. Am Montag, 16. September, findet im Dorfgemeinschaftshaus „NietHus“ in Kaltenweide zum zweiten Mal ein Doppelkopf-Spieleabend -veranstaltet durch den Verein Bürger für Kaltenweide – statt. Beginn des Spieleabends ist um 19 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos. Eingeladen sind alle, die sich für das beliebte Kartenspiel interessieren. Der Spieleabend richtet sich jedoch nicht nur an diejenigen, die das Doppelkopf-Spiel bereits beherrschen, sondern auch die, die es gerneerlernen möchten. „Seit der ersten Veranstaltung im August erreichen uns immer wiederAnfragen, ob es möglich ist, das Kartenspiel im Rahmen des Spieleabends auch zu erlernen. Dieses möchten wir den Interessierten gerne ermöglichen“, kündigt Florian Windeck – Vorsitzender des BfK an. Der BfK wird beim nächsten Spieleabend an einen sogenannten„Anfängertisch“ Anfängern und Doppelkopf-Neulingen die Grundlagen und Regeln des Spiels vermitteln. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich. Die Termine der weiteren Veranstaltungen sind wie folgt: 21. Oktober, 19 bis 22 Uhr, 18. November, 19 bis 22 Uhr,16. Dezember, 19 bis 22 Uhr. Der Spieleabend bietet selbstverständlich auch die Möglichkeit, andere Karten-, Brett-, oder Würfelspiele auszuprobieren. Auf der Internetseite www.buerger-fuer-kaltenweide.de bietet der BfK Interessierten diverse Möglichkeiten an, sich über den Spieleabend informieren zu lassen.