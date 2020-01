Forum für Sportvereine

Präsentation im CCL beim Fußball-EM

Langenhagen (ok). Es ist das sportliche Großereignis in diesem Jahr, und viele Fans fiebern ihr schon entgegen. Die Fußball-Europameisterschaft geht in zig verschiedenen Ländern vom 12. Juni bis 11. Juli über die Bühne. Und auch das Team im CCL rüstet sich für das sportliche Event. In der Zeit der EM können sich einzelne Sportvereine und Sparten oder auch Studios m Center präsentieren und ihre Arbeit und ihr Angebot vorstellen. Centermanagerin Angelika Kramm: "Wir wollen den ortsansässigen Vereinen und Studios ein Forum bieten.Besucher können gern mit einbezogen, Mitmachaktionen angeboten werden." Interessierte Vereine, Clubs oder Studios können sich gern mit ihrer lebendigen und kreativen Idee oder ihrem Konzept unter centermanagement@cc-langenhagen.de melden.