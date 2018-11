Fragen an die CDU

Langenhagen. Die CDU-Ratsfraktion hat sich vorgenommen, jeweils am Mittwoch nach den Sitzungen des Rates der Stadt Langenhagen eine Einwohner-Sprechstunde anzubieten.

Die Fraktion wird die Termin einzeln in der Presse veröffentlichen. Die erste Sprechstunde wird am Mittwoch, 7. November, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr im Sitzungsraum II des Ratshauses stattfinden. Die Einwohnerinnen und Einwohner können an die Vertreter der Fraktion sowohl Fragen zu der vorangegangen Ratssitzung als auch allgemeine Fragen und Anliegen vortragen. Die Fraktionsmitglieder Gabriele Spier und Bernhard Döhner werden vor Ort sein.