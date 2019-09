Fragen, Antworten und Wurst

Langenhagen. Zu einem anderen Gottesdienst, der ,ChurchHour' am Sonntag, 8. September, um 18 Uhr in der Evangelisch-Lutherischen Elia Kirche, wird herzlich eingeladen. Lecker, goldbraun gegrillte Bratwurst machen den Anfang. Dann kommt der professionelle Schauspieler Eike Schmidt auf die Bühne. Insgesamt drei nachdenklich machende Darstellungen leiten Fragerunden ein, in denen Pastor Marc Gommlich, Diakonin Edit Szilagy und Eike Schmidt Antworten geben. Eine Chance die Fragen rund um Gott, Jesus und die Bibel zu stellen, die auf dem Herzen liegen.