Fragen und Antworten zum ÖPNV

Politik im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern

Langenhagen. Der moderne Mensch ist immer unterwegs, ob beruflich oder privat. Aber Mobilität bedeutet nicht nur Überwindung von Raum und Zeit. Mobil sein ist das Kennzeichen unserer modernen Gesellschaft. Durchschnittlich eine Stunde am Tag ist der moderne Mensch unterwegs, pendelt in Zug oder Straßenbahn zur Arbeit, steht mit dem Bus oder Auto auch mal im Stau oder hält sich auf dem Fahrrad gleichzeitig fit. So oder so eint alle das eine oder andere Problem, auf den täglichen Wegen.Die SPD-Abteilung Langenhagen möchte in ihrer Reihe „Stadt. Politik. Dialog.“ einen Informationsabend, insbesondere zum Thema öffentlicher Personennahverkehr anbieten und hat dafür Ulf-Birger Franz, Dezernent für Wirtschaft, Verkehr und Bildung in der Region Hannover eingeladen. Für Dienstag, 14. Mai, zwischen 18 und 19.30 Uhr lädt die SPD hierzu in die Teestube der IGS Langenhagen. Um Anmeldung wird gebeten: Per Mail an Langenhagen@SPD-Langenhagen.de, per WhatsApp an (01575) 9 63 08 51 oder eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen: (0511) 21 39 45 54.