Franz Gottwalds Jubiläum

Langenhagen (ok). Erst läuft noch das Kabarett-Highlight "Schlachtplatte" am Sonnabend, 18. Januar, ab 20 Uhr im Theatersaal, dann am Donnerstag, 23. Januar, ab 20 Uhr "Gebongt" mit Andrea Bongers. Eine ganz besondere Veranstaltung steht dann am Sonnabend, 25. Januar, um 20 Uhr auf dem Programm. Mimuse-Urgestein Franz Gottwald feiert sein 50-jähriges Bühnenjubiläum ab 20 Uhr heißt es "Franz & Frenz". Alles hatte in Sarstedt begonnen, Gottwalds Wegbegleiter waren damals unter anderem Scorpions-Gründer Rudolf Schenker und sein Bruder Michael. Später rief Gottwald unter anderem das Duo Flamenco in Hildesheim ins Leben. Mit dabei beim großen Geburtstag: Alix Dudel, Lothar Krist, Miguel Sotelo, Antonio Andrade , Uwe Janssen und Imre Grimm, Uli Schmid, Raksan, Michael Flexig, Carmen Salado, Sandra Materia, Judith Ariana, Juan Reyes, Andreas Bock, Wolfgang Dziony, Lothar Heimberg, Freddy Wicke, Niels von der Leyen, Stefan Klingebiel, Oliver Brandes und Robert Gottwald. Karten gibt es unter www.mimuse.de.