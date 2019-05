Frauen und Finanzen

Infoabend im VHS-Treffpunkt am 16. Mai um 19 Uhr

Langenhagen. Im Laufe ihres Lebens erhalten Frauen etwa eine Million Euro weniger als Männer. Die Folge ist oft Altersarmut. Warum ist es wichtig, dass Frauen sich mit ihren Finanzen selbst auseinandersetzen? Was hat es für Auswirkungen, wenn frau finanziell abhängig ist, in Teilzeit oder auf 450 Euro-Basis arbeitet?Um diese und weitere Fragen geht es auf dem von der Gleichstellungsstelle der Stadt Langenhagen organisierten Infoabend. „Sorge für Dich, bevor es kein anderer tut“ lautet das Motto am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr im VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße 17, Raum 10). Nach einem Sektempfang, ausgerichtet vom Mehr-Generationen-Haus, und der Eröffnung des Themenabends folgt der Vortrag der Finanzfachfrau Christiane Göpf von FemFinanz. Im Anschluss ist eine offene Gesprächsrunde geplant. Willkommen sind Menschen jeden Geschlechts, jeden Alters und jeder Herkunft. Der Eintritt ist frei.