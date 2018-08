Frauengottesdienst

Langenhagen. Am Sonntag, 26. August, findet in der St. Paulus-Kirche in der Hindenburgstraße 85 um 18 Uhr ein gemeinsamer Frauengottesdienst von Emmauskirche und St.-Pauluskirche statt. Das bedeutet, dass dieser Gottesdienst von Frauen aus der Emmaus- und der Paulusgemeinde vorbereitet wurde. Eingeladen sind selbstverständlich Frauen, Männer und Jugendliche. Im Anschluss an den Gottesdienst wird herzlich zum Gedankenaustausch bei kleinen Snacks eingeladen.