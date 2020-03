Frauenkulturfest

Langenhagen. Am Freitag, 13. März, findet im VHS-Treffpunkt das Frauenkulturfest statt. Um 17 Uhr wird die Ausstellung „Mädelsabend und andere Formen weiblicher Befindlichkeiten“ mit Werken der Kölner Künstlerin Gerda Laufenberg eröffnet. Um 18 Uhr stellt die Autorin Heike Specht ihr Buch „Ihre Seite der Geschichte. Deutschlands First Ladies“ vor. Wenige sind so nah an der Macht wie sie, aber wie setzten sie ihren Einfluss in den letzten 70 Jahren um und prägten damit das Land? Heike Specht hat zahlreiche Interviews mit den First Ladies, ihren Nachfahren und Weggefährten geführt und akribisch recherchiert. Sie lässt hinter die Kulissen der Staatsführung blicken und entwirft ein faszinierendes Panorama deutscher Geschichte. Der Eintritt kostet zehn Euro. Am Ende des Vortrags erwartet die Anwesenden ein Büffet. Die Kabarettistin Vera Deckers lädt um 20 Uhr zu ihrem Programm „Wenn die Narzissten wieder blühen“ ins daunstärs. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Karten für die Lesung und das Kabarett gibt es in der VHS-Geschäftsstelle im Eichenpark, in der Buchhandlung C. Böhnert sowie ggf. an der Abendkasse.