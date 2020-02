Frauenpolitik

Langenhagen. Am Dienstag, 3. März, um 20 Uhr diskutieren die Langenhagener Grünen in der Teestube der IGS, an der Konrad-Adenauer-Straße 19 anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März über Gleichstellungs- und Frauenpolitik. Xenia Kellner, beratendes Mitglied im hannoverschen Gleichstellungsausschuss, wird referieren. Anschließend wird auch über Handlungsmöglichkeiten in Langenhagen gesprochen werden. Gäste sind herzlich willkommen.