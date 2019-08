Frauensonntag in Engelbostel

Gottesdienst am 1. September um 10 Uhr

Engelbostel/Schulenburg. „Dieses Jahr feiern wir unseren Frauengottesdienst am 1. September als Abendgottesdienst“, kündigt Jutta Köster an. Seit einigen Jahren bereitet die Prädikantin mit weiteren Ehrenamtlichen jeweils in den Sommermonaten einen besonderen Gottesdienst von Frauen für Frauen und Männer vor.„In den Mittelpunkt stellen wir jetzt einen Auszug aus dem Hohelied Salomos“, sagt die Predigerin und deutet diese Sammlung alttestamentlicher Liebesliedern so: „Auf den ersten Blick beschreiben die uralten Texte die Liebe zweier Menschen, ich verstehe sie aber auch als Beschreibung der Liebe Gottes zu seinem Volk.“Unter dem Motto „Du bist schön“ beginnt der Gottesdienst in der Martinskirche um 18 Uhr; anschließend gibt es einen Imbiss.