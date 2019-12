Weihnachtsfeier beim RFVoV Hubertus Langenhagen

Krähenwinkel. Der Reit-, Fahr- und Voltigierverein Hubertus Langenhagen lädt für Sonntag, 15. Dezember, zur Weihnachtsfeier ein. Auch in diesem Jahr haben sich die Voltigierer des Vereins wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht. Im September entstanden die ersten Ideen, ab Oktober wurde geplant, geübt und ausprobiert. Es wurden Kostüme genäht und Choreografien entworfen. Nun steht die Show an der alle Voltigierer des Vereins mitwirken. Unter dem Titel „Freak Show“ zeigen die Voltigiergruppen, zwei Duos und eine Einzelvoltigiererin Akrobatik am Boden, auf dem Holzpferd und auf dem Pferd. Die Zuschauer können auf ein vielfältiges Programm gespannt sein. Beginn ist 15 Uhr, Gäste sind herzlich willkommen!