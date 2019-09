Freaky Friday

Langenhagen. Am Freitag, 20 September, um 19.09 Uhr ist es wieder soweit! Es ist Zeit für den Freaky Friday. Spongebob Schwammkopf und die Elia-Kirchengemeinde helfen dir dabei (Teens ab elf Jahren!), deine eigene Krabbenburger-Geheimformel des Glaubens zu erstellen. Also ran an den Pfannenwender und werde Gottes Burgerbrater! Wo? Konrad-Adenauer-Straße 33, Langenhagen