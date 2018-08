Freaky Friday

Langenhagenn. Den nächsten "Freaky Friday" gibt es in der Elia-Kirche an der Konrad-Adenauer-Straße 33 für Jugendliche ab zwölf Jahren am Freitag, 24. August. Unter dem Motto „Ghost Busters“ fängt der Abend um 19.08 Uhr mit einem Teensgottesdienst zum Thema „Geist – Geister“ an. Lieder, Videoeinschnitte, Gebet regen an über die von vielen gefürchteten oder gar hochbewunderten Welt der Geister im Licht der Bibel nach- und umzudenken. Gibt es Geister? Wie wird man mit ihnen fertig? Was bietet die Bibel an? Angst oder Erlösung?

Ein kleines Büfett sorgt gegen Selbstkostenpreis für das leibliche Wohl. Vor dem Ausklang wird zu einem Großspiel eingeladen! Ende ist um 21.45 Uhr