Freaky Friday

80er-Jahre-Show am 23. November in Elia

Langenhagen. Schon so lange her, dass sie schon wieder „in“ sind: die 80er Jahre! Discokugel, schrille Farben, weiße Tennissocken, Turnschuhe, Unbekümmertheit und noch mehr: große Veränderungen in der Welt! Solche, wofür Viele lange gebetet haben. Ein wiedervereintes Deutschland, ein freies Europa. Dieses „Mehr“ an Veränderung ist auch heute „in“! Garant dafür ist Jesus Christus. Er möchte auch heute Veränderung bringen, auch dort, wo man das gar nicht für möglich hält.Unter dem Motto „80er Jahre“ lädt die Eliakirche, Konrad-Adenauer-Str. 33, Langenhagen, für Freitag, 23. November, 19.11 bis 21.45 Uhr Teenager, die mehr wollen zum FreakyFriday – Abend herzlich ein. Hier kann man sich in einer ´80-er TV-Show auszuprobieren, echte Videotapes sehen, sich zeitgemäß ankleiden und viel mehr von den Veränderungsmöglichkeiten, die Jesus anbietet, erfahren.