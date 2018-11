Frei- und Grünflächen neu gestalten

Sanierungsbeirat Kernstadt Nord7Walsroder Straße trifft sich am 27. November

Langenhagen. Die öffentlichen Frei- und Grünflächen entlang der Walsroder Straße sollen neu gestaltet werden. Wie das Ergebnis aussehen könnte, zeigt ein Vorentwurf, der am Dienstag, 27. November, im Sanierungsbeirat Kernstadt Nord / Walsroder Straßen vorgestellt wird. Weitere Themen der um 19 Uhr im Ratssaal beginnenden und öffentlichen Sitzung sind ein Bericht zum Sachstand eines Farb- und Gestaltungskonzeptes sowie ein Bericht des Geschäftsstraßenmanagements.Die derzeitige Nutzung beziehungsweise Bepflanzung der öffentlichen Frei- und Grünflächen entlang der Geschäftsstraße wurde im Sanierungsbeirat während der vorangegangenen Sitzungen dargelegt. Um im Weiteren genauer bestimmen zu können, welche Neugestaltungsarten möglich sind, werden in dieser Sitzung öffentliche und gegebenenfalls auch private Projekte vorgestellt.Das Stadtbild entlang der Walsroder Straße ist geprägt durch eine unterschiedliche Gliederung der Fassaden, der Verwendung verschiedener Materialien und Werbeanlagen, Ladennutzung und Leerstand. Eigentümer und Geschäftsleute engagieren sich bereits an einer Aufwertung des Stadtbildes. Ihre Bespiele sowie ein geplantes Farb- und Gestaltungskonzept sollen Impulse zur Modernisierung und Instandsetzung von weiteren Gebäuden geben. Erste Bestandserhebungen und beispielhafte Fassadengestaltungen werden in der Sitzung aufgezeigt.Gäste, die sich für das Sanierungsgebiet Kernstadt Nord / Walsroder Straße interessieren, sind herzlich willkommen – unabhängig davon, ob sie sich abseits des Sanierungsbeirates einbringen mögen oder einfach nur zuhören wollen.