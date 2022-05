Freie Meinung

Langenhagen (ok). Karsten Habermann ist jetzt stellvertretender Stadtrandmeister, Michael Schuster Godshorner Ortsbrandmeister und Thomas Kafurke stellvertretender Ortsbrandmeister in Godshorn. Das hat der Rat der Stadt Langenhagen in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Jens Mommsen (Liberale Gruppe) war zuvor mit seinem Antrag auf Einzelpunktabstimmung ins Leere gelaufen. Denn: Diskussionen gab es um Michael Schuster, weil er seine Neutralitätspflicht wegen angeblicher Äußerungen in den sozialen Netzwerken. Die Stadtverwaltung hat hierzu eine klare Meinung. Bürgermeister Mirko Heuer - selbst Feuerwehrmann - betonte die fachliche Kompetenz Schusters, unter dessen Führung er sich jederzeit ins Feuer begeben würde. Und auch als Ehrenbeamter gelte für ihn immer noch das Recht der freien Meinungsäußerung. Und auch Sozialdezernentin Eva Bender hob hervor, dass es in Deutschland glücklicherweise eine Demokratie gebe.