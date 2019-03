Freie Plätze

Godshorn. Unter dem Motto „Die Woche der Rekorde“ bietet die Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Godshorn ein Kinderosterferienprogramm an. Hier sind noch einige Plätze frei. Das Programm findet vom 8. bis zum 12. April, jeweils von 10 Uhr bis 14 Uhr, statt. Die Kosten betragen 20 Euro. Anmeldungen sind bei Satt und Schlau in der Jugendscheune (montags bis freitags von 14 Uhr bis 16.30 Uhr) oder telefonisch unter (0175) 2 97 84 35 möglich.