Freier Eintritt

Krähenwinkel (ok). Die Vorrunde der Fußball-Landesliga geht langsam in dei heiße Phase. Der aktuelle Tabellenzweite TSV Krähenwinkel/Kaltenweide trifft am nächsten Sonntag, 7. November, ab 14 Uhr, auf den Drittplatzierten der Staffel Nord, am Waldsee den TSV Wetschen. Ein enorm wichtiges Spiel, denn nur die drei Erstplatzierten spielen um den Aufstieg in die Oberliga mit. Die Krähen hoffen auf viel Unterstützung, gewähren deshalb allen Zuschauern freien Eintritt. Mannschaften aller Sparten des Vereins ab acht Sportlern im KK-Dress bekommen zusätzlich eine Kiste Bier und Kinder eine Runde Fanta zum Spiel. Fotos im KK-Dress bitte per WhatsApp an Spartenleiter Oliver Jung, die Getränke werden dann zum Standort gebracht.