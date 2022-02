Regionaler Jugendgottesdienst am nächsten Sonntag, 27. Februar, um 17 Uhr in der Martinskirche

Engelbostel/Schulenburg. Die Jugendlichen der Region Langehangen feiern am nächszten Sonntag, 27. Februar, um 17 Uhr einen gemeinsamen Gottesdienst. „Was bedeutet uns Freundschaft?“, stellt Diakon Merlin Langrehr die Leitfrage, lädt damit in die Martinskirche nach Engelbostel ein und fragt weiter: „Welchen Stellenwert hat Freundschaft eigentlich in unserem Leben? Was bedeutet Freunde-Sein für uns und was fordert Freundschaft auch manchmal ein?“ Die Jugendlichen wollen darüber reden, was Freundschaft braucht, worauf sie aufbaut und wann genau Freunde am wichtigsten sind.“ Darum laden sie ein, mit dem bunten Team aus jugendlichen Ehrenamtlichen Gottesdienst zu feiern und all diese Fragen in den Blick zu nehmen.