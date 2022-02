Friedensgebet in der Elia-Kirche

Langenhagen. Die am gestrigen Donnerstag begonnen Angriffe Russlands auf die Ukraine bewegen viele Menschen.Der Oldenburger Bischof Thomas Adomeit, Ratsvorsitzender der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, zu der auch die Landeskirche Hannovers gehört, sagt: "Viele Menschen werden ihr Leben verlieren – durch Krieg in Europa. Das ist eine unerträgliche Vorstellung. Alle Beteiligten wissen, dass ein Krieg nur Verliererinnen und Verlierer kennen wird, da Gewalt nie eine Lösung sein kann. Gewalt wird immer nur wieder neue Gewalt hervorrufen."In vielen Kirchen wird es deshalb heute Friedensgebete geben. Auch die Elia-Kirche lädt herzlich zu einem Friedensgebet um 18:00 Uhr am heutigen Freitag, 25. Februar, ein, um gemeinsam für Frieden in Europa beten.Die Veranstaltung wird auch live über den YouTube-Kanal der Elia-Kirche abrufbar sein: https://www.youtube.com/EliaKirchengemeinde. Auf der Internet-Seite der Elia-Kirche wird es auch weitere Informationen über Folgeveranstaltungen geben.