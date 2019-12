Friedenslicht und Andacht

Langenhagen (ok). Für den heutigen Montagabend, 23. Dezember, lädt die Matthias-Claudius-Kirche zur zum Gottesdienst mit der Übergabe des Friedenslichtes ein. Beginn ist um 18 Uhr. Am Heiligabend um 23 Uhr findet traditionell die Andacht mit dem Gospelchor "Voices of Joy" statt.