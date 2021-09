Friedhofsspaziergang

Langenhagen. Die Friedhofsverwaltung lädt Interessierte zu einem informativen Spaziergang am Dienstag, 5. Oktober, um 16 Uhr über den Friedhof Grenzheide ein. Auf dem größten der insgesamt vier städtischen Friedhöfe gehen die Stadtbeschäftigte auf die verschiedenen Grab- und Bestattungsformen ein, berichten von den Möglichkeiten einer Grabanlage und der Arbeit auf einem Friedhof. Selbstverständlich bieten sich während des Rundganges reichliche Gelegenheiten, um Fragen zu stellen.

Unter Wahrung der Abstandsvorschriften soll der eineinhalbstündige Spaziergang für zwei Gruppen angeboten werden; wobei eine Gruppe maximal zehn Personen umfassen wird. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten ihre Mund- und Nasenbedeckungen dabei zu haben. Hunde dürfen leider nicht mitgebracht werden.

Aufgrund der vorgegebenen Gruppengröße sind Anmeldungen erforderlich auf der Internetseite www.langenhagen.de/friedhofsspaziergang; Auskünfte zum Friedhofsspaziergang geben die Beschäftigten in der Friedhofsverwaltung gerne per E-Mail an friedhofsverwaltung@langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-9484. Über diese Kontaktwege sind Anmeldungen ebenfalls möglich.