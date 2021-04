Frontscheibe beschädigt

Langenhagen. Vandalen beschädigten nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 10 und 14.45 Uhr an der Walsroder Straße mit einem Backstein die Frontscheibe eines in der Tiefgarage geparkten VW Caddy. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.