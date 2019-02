Frühjahrsputz

Langenhagen. Der Frühling ist die Zeit der Reinigung und des Neubeginns. Der „innere Frühjahrsputz“, um körperlichen Ballast abzuwerfen, ist jedoch auf unterschiedlichste Weise möglich. Saftfasten nach Buchinger, Rohkost-Tage oder Getreidekuren, Säure-Basen-Ausgleich oder die reinigende Wirkung von Kräutern helfen, den Körper zu entlasten.

In einem Seminar am Freitag, 1. März, von 17.45 bis 21 Uhr werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt und besprochen. Weiterhin gibt es Tipps, wie eine darauf aufbauende Ernährung aussehen kann. Anmeldungen: persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-97 04.