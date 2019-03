Frühling herbeigesehnt

Langenhagen. Am Sonntag, 24. März, treffen sich Vereinsmitglieder und Freunde der Tennisanlage der Tennisgemeinschaft Rot-Gelb in Langenhagen zu einer Wanderung. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Linie 1, Endstation Langenhagen. Diesmal geht es zur Scillablüte zum Lindener Berg. Anmeldung bei Christine Damköhler unter der Telefonnummer (0511) 77 83 80 oder unter (0173) 2 87 73 64.