Frühlingsfest

Langenhagen (ok). Zum Frühlingsfest mit Geranienschau lädt Hellweg an der Westfalenstraße für Sonnabend, 27. April, zwischen 10 und 17 Uhr ein. Es gibt eine kompetente Pflanzenschutz- und Rasenpflegeberatung. Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit. Hellweg grillt für den guten Zweck. Der komplette Erlös wird der Gesundheitsorganisation BE Health gespendet.