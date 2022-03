Frühlingsstimmen

Langenhagen (ok). Der Titel des Konzertes passt zum Beginn der dann hoffentlich wärmeren Jahreszeit. Vier Chöre sind am Start, wenn es am Sonnabend, 2. April, ab 19 Uhr in der Emmauskirche "Frühlingsstimmen" heißt. Ein Teil ihres Repertoires repräsentieren: Voices of Joy aus Krähenwinkel unter der Leitung von Maritta Salzer, der Jazzchor Hannover unter der Leitung von Christin Strittmatter, der Frauenchor Hannover unter der Leitung von Biljana Wittstock und last but not least der Junge Chor Hannover, geleitet von Steffen Henning. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, und es gilt die 2G-Regel. Reservierungen unter silviahoppe67@gmail.com.