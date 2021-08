Frühschoppen zur Wahl

Engelbostel/ Schulenburg. Zum Smalltalk mit den Schulenburger Kandidaten lädt der CDU Ortsverband Engelbostel/ Schulenburg ein. Am Sonnabend, 4. September, findet in der Dorfstraße 41 in Schulenburg ein Wahlfrühschoppen zwischen 11 und 13 Uhr statt. Für den Ortsrat kandidieren Martina Kölpin, Jan Danielsen, Christian Kaufmann, Thorsten Möller, Birte auf dem Berge, Robin Papperitz und Lutz Döpke.