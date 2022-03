Frühstück auf der Weser

Kräheninkel/Kaltenweide. Der SoVD Krähewinkel/Kaltenweide fährt am Sonntag, 10. April, nach Bremen: Abfahrt ab Feuerwehrgerätehaus Kaltenweide: 8 Uhr, Abfahrt ab Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel: 8.15 Uhr, Abfahrt ab CCL Stadtbahn Langenhagen Zentrum 8.25 Uhr In Bremen geht es zum Frühstück aufs Schiff, anschließend noch ins Schnoorviertel. Rückfahrt ist dann um 15 Uhr. Bitte an Masken und den Impfausweis denken.. Mitnahme von Rollatoren bei der Anmeldung bitte angeben.

Anmeldungen unter Dagmar Steinmeyer, Telefon.(0511) 21 56 57 57, oder

Anita Jacob, Telefon (0511) 73 19 31