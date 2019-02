Frühstück beim DRK

Langenhagen. Seit einiger Zeit bietet der DRK-Ortsverein Langenhagen immer am ersten Sonntag im Monat sein beliebtes und leckeres Frühstückbuffet an. Am 3. März in der Zeit von 9 bis 12 Uhr ist wieder soweit und für acht Euro steht dieses Angebot auch Nichtmitgliedern offen. Für eine bessere Planung wird gebeten, sich bis zum 28. Februar telefonisch unter (0175) 9 95 35 28 anzumelden.