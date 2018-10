Frühstück beim DRK

Langenhagen. Seit einiger Zeit bietet das DRK Langenhagen immer am ersten Sonntag im Monat sein beliebtes und leckeres Frühstückbuffet an. Am Sonntag, 4. November, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr ist es wieder soweit, und für acht Euro steht dieses Angebot auch Nichtmitgliedern offen. Für eine bessere Planung wird gebeten, sich bis zum 1. November telefonisch unter (0175) 9 95 35 28 anzumelden.