Frühstück für Frauen

Langenhagen. Unter dem Titel Lichtblicke lädt der Verein Aktive Christen für Donnerstag, 6. September, um 9.30 Uhr zum Frauenfrühstück in der Begegnungsstätte Brinker Park, Fuhrenkamp 26 Ecke Hackethalstraße, ein. Wer Gemeinschaft sucht oder sich einfach einmal Neues am Frühstückstisch entdecken möchte, ist willkommen. Unter dem Motto: “Gemeinsam und nicht einsam“ gibt es hier die Möglichkeit, mit Freunden, Nachbarn und Gästen in Kontakt und in das Gespräch zu kommen. Diesmal wird Eva Stichnoth dabei sein.

Die Ernährungsberaterin wird einen kleinen Vortrag über Zivilisationskrankheiten halten.