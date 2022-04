Frühstück für JederMann

Langenhagen. Auf dem Weg zur Normalität aus der Corona-Zeit findet ein JederMann-Frühstück in der Elia- Kirchengemeinde an der Konrad-Adenauer-Straße 33 wieder statt. Am Sonnabend, 30. April, von 9 bis 11.30 Uhr gibt es ein gutes Frühstück und viel Interessantes zu hören. Es wird einen Vortrag von Pastor Ralf Richter aus Krelingen geben zum Thema: Von China lernen!? - Was die Christen in China uns voraushaben. Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung (0511 / 72 41 816 oder Anmeldeformular unter https://www.elia-kirchengemeinde.de/veranstaltunge... ) möglich. Das Tragen einer Maske am Buffet ist verpflichtend. Außer am Sitzplatz wird auch sonst das Tragen einer Maske empfohlen.