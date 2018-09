Frühstück für Männer in Elia

Langenhagen. Die evangelisch-lutherische Eliagemeinde lädt wieder ein zum Männerfrühstück für „jederMann“ am Sonnabend, 6. Oktober, um 9 Uhr in der Eliakirche, Konrad-Adenauer-Straße 33, Langenhagen. Nach einem zünftigen Frühstück referiert Johann Hesse vom Gemeindehilfsbund Walsrode über das Thema: „Glauben Juden, Christen und Muslime an denselben Gott?“ Der Eintritt ist frei, am Ende zahlt jeder, was ihm die Veranstaltung wert war. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon (05 11) 7 24 18 16 (Kirchenbüro).