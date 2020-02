Frühstück für Radler

Langenhagen. Der Fahrrad-Club ADFC Langenhagen erweitert sein Angebot rund ums Rad mit dem gemeinsamen "Radler-Frühstück", also parallel zum Frühstücken auch mit viel Gelegenheit zum morgendlichen Schnack über dies und das. Diese Veranstaltung findet ab sofort an jedem ersten Donnerstag im Monat statt: Gäste und Mitglieder sind herzlich eingeladen, am Donnerstag, 5. März, ab 8.45 Uhr in das Restaurant "Antalya" in der Europa-Markthalle im Stadtzentrum zu kommen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Frühstücksbuffet, das selbst bezahlt werden muss, kostet 5,95 Euro und umfasst auch zwei Heißgetränke. Mehr Infos unter www.ADFC-Langenhagen.de.