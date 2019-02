Frühstück in der Remise

Engelbostel. Der SoVD-Ortsverband Engelbostel Schulenburg lädt alle Mitglieder und Gäste, auch Bürger sind herzlich willkommen, aus den Ortsteilen zum Frühstück in der Remise an der Kreuzwippe ein. Beginn ist 9:30 Uhr am Sonnabend, 23. Februar.. Über viele Anmeldungen bei Hans-Jürgen Giese,Telefon (0511) 78 15 52 würden sich die Veranstalter ehr freuen! Der Kostenbeitrag beträgt pro Person 4,50 Euro.