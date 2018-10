Frühstück und Fahrt

Engelbostel. Am Sonnabend, 27. Oktober, um 9.30 Uhr lädt der SoVD Engelbostel-Schulenburg wieder in die Remise, Kreuzwippe (Gemeindeverwaltung) zum Frühstück ein. Der Kostenbeitrag pro Person beträgt vier Euro. Hierzu sind ebenfalls alle Mitglieder, Freunde und Gäste des Ortsverbandes Engelbostel-Schulenburg sowie Bürger herzlich willkommen.

Anmeldefrist ist jeweils bis drei Tage vor Beginn. Anmeldungen nimmt Hans-Jürgen Giese unter Telefon (05 11) 78 15 52 entgegen.

Eine Weihnachtsfahrt startet am 14. Dezember, Abfahrt ist um 8.30 Uhr an der Bushaltestelle Krummer Kamp zur Besichtigung und Verköstigung in die Baumkuchenfabrik. Mehr zu der Fahrt bei Hans-Jürgen Giese unter Telefon (05 11) 78 15 52.