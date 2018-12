Frühstück zwischen den Jahren

Langenhagen. Wie in jedem Jahr ist das Mehrgenerationenhaus Langenhagen auch in den Ferien geöffnet. Am Freitag, 28. Dezember, findet in der zeit von 9.30 bis 12 Uhr ein offenes Frühstück statt. Der regelmäßige Betrieb im neuen Jahr startet am Montag, 3. Januar 2019, mit dem Neujahrsfrühstück.