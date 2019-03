Frühstücksbuffet

Engelbostel (ok). Der SoVD Engelbostel/Schulenburg lädt für Sonnabend, 13. April, zu einem Frühstücksbuffet ein. Veranstaltungsort ist die Remise in Engelbostel neben der Verwaltungsstelle an der Kreuzwippe 1. Beginn: 9.30 Uhr. Der Kostenbeitrag liegt bei 4,50 Euro.