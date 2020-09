FSJler wird gesucht

Ab 1. November bei SCL und MTB Baskets

Langenhagen. Der SC Langenhagen sucht gemeinsam mit seinem Kooperationspartner MTB Baskets Hannover einen Teilnehmer für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Basketball zum 1. November. Das FSJ im Sport ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr, das pädagogisch begleitet wird und Erfahrungsräume für Freiwillige eröffnet. Der Erwerb persönlicher Kompetenzen und sportlicher Lizenzen sowie Berufs- und Engagementorientierung stehen im Mittelpunkt. Die Aufgabenfelder liegen in der Planung und Unterstützung bei Trainingseinheiten von Kooperationspartnern und Schul-AGs und in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Das Planen und Umsetzen von projektbezogenen Maßnahmen sowie die Assistenz bei der Organisation von Heimspieltagen und die Unterstützung bei administrativen Aufgaben in der Geschäftsstelle gehören zu den Tätigkeiten. Im Rahmen des FSJ im Sport ist die Gestaltung und Umsetzung eines eigenen Projekts vorgesehen und fester Bestandteil. Bewerbungen sind an bewerbung@baskets-hannover.de zu richten.