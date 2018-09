Führerschein für Hunde

Kursus beginnt im Oktober

Engelbostel. Die Ortsgruppe Hannover-Engelbostel des Vereins für Deutsche Schäferhunde bietet einen Kursus für Erziehung und Vorbereitung auf den Hundeführerschein an. Auf dem Vereinsgelände (Köllingsmoor 1, 30855 Langenhagen) existieren optimale Ausbildungsbedingungen. Unter der Leitung des erfahrenen Hundetrainers Jürgen Metterhausen lernen Hund und Mensch wie Spaziergänge und Einkaufsbummel zum Vergnügen werden können. Das Wesen des Hundes zu verstehen und richtige Verhaltensweisen des Hundeführers stehen im Vordergrund des Kurses. Moderne und zeitgemäße Ausbildungsmethoden haben einen familienfreundlichen Hund zum Ziel.Das Angebot richtet sich an alle Altersklassen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren). Rasse und Alter des Hundes finden in der Ausbildung Berücksichtigung.Der Kursus findet von Oktober bis Dezember statt. Für weitere Informationen und Anmeldung wenden sich Interessierte bitte an: Jürgen Metterhausen (Mobil 0162/ 669 692 9)