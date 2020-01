Führung durchs Opernhaus

Langenhagen. Der Verein win lädt Interessierte herzlich zu einer Führung durch das Opernhaus Hannover ein. Wer schon immer mal hinter die Kulissen des Opernhauses schauen wollte, hat am Freitag, 21. Februar, dazu Gelegenheit!

Es gibt atemberaubende Kostüme im Kostümfundus zu bestaunen, sowie spannende Geschichten und interessante Fakten zu hören.

Interessierte erhalten die Gelegenheit, auf der Opernbühne zu stehen – dazu müssen sie allerdings die Jacke ausziehen. Warum das so ist, wird während der Führung verraten.

Ebenso erfahren die Besucher viel Wissenswertes, zum Beispiel wieviel Mitarbeiter an der Oper beschäftigt sind, wo ein Rüstmeister arbeitet oder welchen Aufgaben eine Inspizientin nachgeht.

Die Veranstaltung kostet acht Euro (beinhaltet die Fahrkarte, sowie die Führung).

Eine Anmeldung im Quartierstreff Wiesenau unter (0511) 86 04-216 ist bis zum 4. Februar erforderlich. Die Teilnehmerbegrenzung liegt bei 20 Personen.

Treffpunkt des Ausflugs ist um 13.30 Uhr am Quartierstreff Wiesenau an der Freiligrathstraße 11 in Langenhagen.