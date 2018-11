Fünf Jahre länger

Langenhagen (ok). Fünf Jahre Verlängerung zu den gleichen Konditionen: Die Stadtbiblothek bleibt erst einmal im Stadthaus an der Konrad-Adenauer-Straße, das ja den Besitzer wechseln wird (das ECHO berichtete). Der bisherige Vertrag läuft bis zum 31. Januar 2022. Wenn alles glatt, das Gymnasium steht und der D-Trakt an der IGS Langenhagen umgebaut ist, könnte die Bibliothek dort dann am 31. Januar 2027 direkt einziehen.