In Elia vom 11. bis zum 15. September

Langenhagen (ok). Fünf Tage der Hoffnung und der Musik gehen vom 11. bis zum 15. September in der Elia-Kirche an der Konrad-Adenauer-Straße über die Bühne. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei und organisiert von Kanzlerbegleiter, Redenschreiber und Showpianist Waldemar Grab. Die einzelnen Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr; der Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr.. Los geht es am Mittwoch, 11. September, mit dem Vortrag "Das Leben ist mehr...". Es wird nach Werten gesucht, die das Leben entlasten. Am Donnerstag,12. September, heißt es dann: "Ich krieg die Krise!". Krisen habe es schon immer gegeben, allerdings nicht so fortachrittlich. Unsere Lebenszeit ist begrenzt, doch was kommt danach. Damit beschäftigt sich der Vortrag "Hierbleiben geht nicht...! am Freitag, 13.September. Zu einem Konzertabend lädt Pianist Wolfgang Grab dann für Sonnabend, 14. September, ein. Tiefgang ist garantiert. Wolfgang Grab spricht dann auch im Familiengottesdienst am Sonntag, 15. September, um 10 Uhr. Zum Abschluss gibt es dann nachdenkliche Gedanken und Einiges zum Mitsingen beim Seniorennachmittag.