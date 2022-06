Fünf Termine

Langenhagen (ok). Gleich fünf Veranstaltungen stehen im Juli im und um den Quartierstreff herum auf dem Programm: Los geht es am Dienstag, 5. Juli, von 10 bis 12 Uhr mit "Malen mit Christa". Zwei Tage später - Donnerstag, 7. Juli - steht dann "Singen mit Wiebke" zwischen 15 und 16.30 Uhr auf dem Programm. Am Freitag, 8. Juli, ist dann zwischen 8.30 und 10 Uhr "Frühstück am Freitag". Dort ist zwar auch keine Anmeldung erforderlich, aber um eine Spende wird gebeten. Schulfrei-Party ist dann am Mittwoch, 15. Juli, von 15 bis 18 Uhr auf dem Quartiersplatz. In den Landtag unter der Führung des CDU-Abgeordneten Rainer Fredermann geht es dann am Freitag, 29. Juli, zwischen 10 und 14 Uhr